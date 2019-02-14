Путин предложил ужесточить наказание для «воров в законе»

22:29, 14 февраля 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новой статье Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом сообщает ТАСС в четверг, 14 февраля.

По мнению главы государства, в настоящее время криминальные авторитеты могут избегать ответственности при помощи своего статуса в преступном мире. «При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена», — говорится в пояснительной записке.

Президент считает целесообразным это исправить — лишать свободы сроком от 8 до 15 лет. Кроме того, подсудимый будет обязан выплатить штраф в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

Путин также предложил считать отдельным составом преступления сам факт участия в собраниях преступного сообщества. В случае принятия законопроекта за это будут сажать на срок от 12 до 20 лет. Также документом предполагается ужесточение наказания по другим частям статьи 210 УК «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

В российском законодательстве нет термина «криминальный авторитет», а есть «лицо, занимающее руководящее положение в преступной иерархии».