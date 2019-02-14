0
22:39
Россияне заранее узнают о своих пенсиях
21:42
Медведев призвал сделать выгодным участие бизнеса в нацпроектах
20:20
В Пскове прошли сборы глав местных администраций
19:30
Псковская область и Республика Карелия реализуют совместные проекты в культуре, туризме, образовании и здравоохранении
18:12
Екатерина Родина: Региональный конкурс «Лидер года» - хороший инструмент для мотивации молодежи к работе
17:40
«Привет, ивент!» - 14 февраля (ЗВУК)
17:26
Правила градостроительства
Еще новости
Общество

Путин рассказал о влиянии дзюдо на его настроение

Президент России Владимир Путин рассказал о влиянии дзюдо на его настроение.

14 февраля глава государства посетил спортивный центр «Юг-Спорт», где потренировался с дзюдоистами.

«Наверное и то, и другое, потому что это — известный медицинский фактор: у человека, который занимается физическими упражнениями, уровень адреналина повышается, настроение улучшается, на жизнь смотришь по-другому. Это, так можно сказать, почти что «розовые очки» снимаются, все начинает получаться, такое комплексное воздействие», — приводит слова Путина ТАСС.

Путин провел занятие с несколькими олимпийскими чемпионами.

«Чем более высококлассный спортсмен, тем более стоящий партнер. Он чувствует все на кончиках пальцев, что называется. Не только чувствует, но и понимает, что происходит. И там, где нужно, и поможет, и поддержит, и потом — с ним безопасно», — отметил президент.

Путин прибыл в спортивный центр после переговоров на саммите по сирийскому урегулированию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Россияне заранее узнают о своих пенсиях
14 февраля 2019
Россияне заранее узнают о своих пенсиях
Медведев призвал сделать выгодным участие бизнеса в нацпроектах
14 февраля 2019
Медведев призвал сделать выгодным участие бизнеса в нацпроектах
В Пскове прошли сборы глав местных администраций
14 февраля 2019
В Пскове прошли сборы глав местных администраций 1
Псковская область и Республика Карелия реализуют совместные проекты в культуре, туризме, образовании и здравоохранении
14 февраля 2019
Псковская область и Республика Карелия реализуют совместные проекты в культуре, туризме, образовании и здравоохранении
Екатерина Родина: Региональный конкурс «Лидер года» - хороший инструмент для мотивации молодежи к работе
14 февраля 2019
Екатерина Родина: Региональный конкурс «Лидер года» - хороший инструмент для мотивации молодежи к работе
«Привет, ивент!» - 14 февраля (ЗВУК)
14 февраля 2019
«Привет, ивент!» - 14 февраля (ЗВУК)
Учения ВДВ по захвату аэродрома с десантированием техники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 февраля 2019
Учения ВДВ по захвату аэродрома с десантированием техники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковская область подключилась к проекту «Кино России»
14 февраля 2019
Псковская область подключилась к проекту «Кино России»

Идет загрузка...