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Общество

Начальник псковской колонии привлечен к ответственности за нарушения при оплате труда осужденных

Начальник исправительной колонии в Середке Псковского района привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения при оплате труда осужденных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области работа на участке по изготовлению заготовок из дерева организована в три смены, а также по выходным дням. В то же время администрация исправительного учреждения указывала в табелях учета рабочего времени, что осужденные на данном участке работают в режиме сокращенного дня. Выход на работу в ночную смену не отражался, как и работа осужденных по выходным дням, соответственно, оплата труда производилась с нарушениями требований уголовно-исполнительного и трудового законодательства.

В этой связи специализированный прокурор внес в адрес начальника УФСИН России по Псковской области представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Требования прокурора удовлетворены, осужденным произведен перерасчет рабочего времени и заработной платы в соответствии с фактическим выводом на работу. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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