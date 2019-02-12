56-летняя великолучанка украла телефон у коллеги

09:10, 15 февраля 2019, ПАИ

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летней местной жительницы, которая украла телефон коллеги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следствием установлено, что в начале декабря 2018 года 37-летняя великолучанка забыла свой мобильный телефон в подсобном помещении организации, расположенной на Октябрьском проспекте. В дальнейшем он был похищен. Ущерб для владелицы превысил 40 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки обнаружили похищенный телефон у 56-летней женщины в доме по улице Мурманской. Подозреваемая оказалась коллегой потерпевшей.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). В настоящее время после завершения расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору города.