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Водитель «Форда» и мотоциклист повторно сели за руль пьяными в Великих Луках и Гдовском районе

В Великих Луках и Гдовском районе дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Так, вечером 12 февраля в Великих Луках у дома по проспекту Гагарина полицейские остановили «Форд», за рулем которого находился нетрезвый 44-летний горожанин. А в Гдовском районе 14 февраля около 20:00 по дороге в деревне Верхоляне на мотоцикле ехал 43-летний житель Гдовского района, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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