Двух футбольных болельщиков из Африки задержали псковские пограничники при попытке незаконно пересечь границу

09:59, 15 февраля 2019, ПАИ

В районе населенного пункта Шумилкино в Печорском районе, в непосредственной близости от государственной границы, пограничники задержали двух выходцев одной из стран Западной Африки. Иностранцы двигались в сторону Эстонии в обход установленного международного пункта пропуска, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В ходе проведения первичных мероприятий выяснилось, что в июне прошлого года мужчины прибыли в Россию на законных основаниях в качестве болельщиков футбольных матчей FIFA-2018.

При этом сами задержанные рассказали пограничникам о том, что истинной целью посещения России являлся не интерес к спорту, а намерение скрытно попасть на территорию Евросоюза. «Мечта о жизни в европейских странах толкнула мужчин на осознанное нарушение российского законодательства», - отметили в пресс-службе.

Решением Печорского районного суда злоумышленники привлечены к ответственности в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации. В ближайшее время их депортируют на родину.