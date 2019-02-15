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Общество

Псковский легкоатлет Константин Шабанов стал Чемпионом России по бегу с препятствиями

Псковский легкоатлет Константин Шабанов завоевал титул Чемпиона России на национальном Чемпионате по легкой атлетике в помещении, который прошел в Москве с 13 по 15 февраля в Манеже ЛФК «ЦСКА». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В беге на 60 метров с препятствиями он финишировал первым с результатом 7,62 секунд. Его ближайший соперник, многоборец Артем Макаренко, с результатом 7,67 секунд завоевал серебро Чемпионата. Брат Константина Филипп Шабанов также вошел в список победителей, заняв в этом забеге третье место. Его результат — 7,74 секунд.

Во время соревнований были разыграны 24 комплекта медалей.

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