Шоу мыльных пузырей пройдет в псковском ТЦ «Максимус» 17 февраля

13:31, 15 февраля 2019, ПАИ

17 февраля ТЦ «Максимус» приглашает псковичей на программу «Шоу гигантских мыльных пузырей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

По их словам, развлекательные программы в «Максимусе» пользуются популярностью среди покупателей и гостей торгового центра. Кроме развлекательной программы будут организованы конкурсы, розыгрыши призов и подарков от партнеров мероприятия.

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Шоу состоится в 12:00 в атриуме «Максимус в квадрате». Начало - в 12:00. Вход свободный.