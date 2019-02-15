Валерий Бартенев: Служба по контракту пользуется спросом среди жительниц Псковской области

11:53, 15 февраля 2019, ПАИ

Служба по контракту пользуется спросом среди жительниц Псковской области. Об этом сообщил начальник пункта отбора на службу по контракту в регионе Валерий Бартенев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 15 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Бартенев отметил, что в пункт отбора приходит девушек больше, чем необходимо. Они претендуют на воинские должности, которые имеют «родственные связи» с гражданской службой - военный музыкант, радист. В прошлом году на службу отобрали порядка 12 псковичек.

«Первое, что они говорят: «Всегда мечтала», - заявил Валерий Бартенев и добавил, что женщин также привлекает военная форма, социальный статус, стабильность и пакет гарантий. Он подчеркнул, что государство отвечает за своих служащих.