На 4,5% планируется проиндексировать зарплату служащих по контракту в этом году

12:14, 15 февраля 2019, ПАИ

В этом году планируется проиндексировать зарплату военнослужащих, проходящих службу по контракту, на 4,5%. Об этом сообщил специалист по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на службу по контракту в Псковской области Дмитрий Зайцев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 15 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Зайцев подчеркнул, что размер денежного довольствия зависит от умений и навыков военнослужащего.

По его словам, надбавки и выплаты хорошо стимулируют людей для принятия решения о службе по контракту, на втором месте стоит обеспечение жильём.