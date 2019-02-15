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Общество

Печорские водители получили валентинки от волонтёров и полицейских

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» совместно с волонтерами Молодежного центра организовали 14 февраля профилактическую акцию «Любовь и жизнь бесценны! Дорогу выбираешь ты!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«День Святого Валентина – праздник, который отмечают многие люди по всему миру. В этот день принято дарить дорогим и любимым людям цветы, сладости и особые открытки со стихами, признаниями и пожеланиями. Но любовь – понятие емкое. Это ведь не только чувство к конкретному человеку. Без сомнений, на дороге главное правило: любишь жизнь – соблюдай Правила дорожного движения!», - отметили в УМВД.

В городе Печоры в ходе мероприятия юные участники дорожного движения вручали водителям валентинки с надписью: «В День Святого Валентина ты по правилам живи! Пристегни ремень в машине! Пешехода пропусти!»

Сотрудники ГИБДД  проводили разъяснительные беседы, чтобы напомнить автомобилистам основные требования безопасности, соблюдение которых поможет избежать неприятностей на дороге. Необходимо пропускать пешеходов, строго соблюдать скоростной режим, перевозить юных пассажиров только при помощи детских удерживающих устройств, заметили в полиции. 

«Реакция водителей, принявших участие в этой необычной акции, была вполне позитивной. Они обещали строго соблюдать Правила дорожного движения и в хорошем настроении продолжали свой путь», - добавили в управлении. 

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