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Общество

Денис Матвеев: Конкурс «Лидер года» даст возможность жителям региона проявить себя

«Региональный конкурс «Лидер года» необходимо проводить для того, чтобы дать жителям региона возможность проявить себя с точки зрения лидерских и профессиональных качеств», – заявил Псковскому агентству информации начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

Он подчеркнул значимость конкурса для региона и отметил, что такое мероприятие позволит сформировать отраслевые команды специалистов, которые будут заниматься развитием Псковской области.

Денис Матвеев

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.

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