Режиссер Оксана Шелест: Программа «Несвятые святые» в Пскове - очень волнительное для нас событие

15:21, 15 февраля 2019, ПАИ

7 марта в Пскове в БКЗ филармонии покажут литературно-музыкальную композицию по книге митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Книга «Несвятые святые» - истории о реальных событиях, свидетелем и участником которых в разное время становился сам автор, - разошлась миллионными тиражами по России и переведена на 13 иностранных языков. Автор сценария и режиссер Оксана Шелест создала по книге гармоничную композицию, где «живое слово» любимых публикой артистов искусно обрамлено музыкой великих композиторов: Чайковского, Брамса, Шостаковича, Свиридова, Прокофьева, Моцарта, Рахманинова.

- Оксана, чем вам близка книга «Несвятые святые»?

- Книгу митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» по праву называют первым православным бестселлером, - рассказывает Оксана Шелест. - Мне, режиссеру, несколько десятилетий занимающемуся созданием программ духовного содержания, невозможно было пройти мимо такого материала. Эта книга стала одной из так называемых «настольных» книг в моем доме. И практически одновременно с тем, как я впервые прочла эту книгу, мне предложили совместно создать по ней проект. Два замечательных молодых подвижника, которые стали продюсерами нашего спектакля – директор хора Московского Сретенского монастыря Федор Степанов и изумительный вокалист, солист группы «Кватро» Антон Сергеев. Безусловно, наша работа началась по благословению автора и при его активном участии.

- Жанр литературно-музыкального спектакля вам близок?

- Да, нечто подобное мы уже неоднократно создавали совместно с различными российскими оркестрами и хорами. Наиболее удачным оказался опыт работы в этом направлении с Государственным академическим русским народным Ансамблем «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Поэтому вопрос выбора аккомпанирующего музыкального состава был решен сразу. Параллельно велась работа по подбору артистов – чтецов. Произведение это непростое, требует особого искреннего отношения, проникновения, если хотите. И выбор актеров оказался неслучайным. С каждым из них, когда-либо прежде я пересекалась на других проектах, имея возможность составить для себя актерский портрет исполнителя.

- Расскажите об артистах, занятых в программе.

- С гордостью могу сказать, что со дня премьеры в концертном зале «Крокус» в 2014 году и по сей день в спектакле участвует постоянный, неизменный уникальный ансамбль актеров-чтецов. С удовольствием назову их имена: народные артисты Александр Голобородько и Борис Плотников, заслуженный деятель искусств России, актер театра имени Е. Вахтангова Алексей Кузнецов, заслуженные артисты России – Егор Бероев и Анатолий Белый, Дмитрий Дюжев и Олег Яковенко. Ваша покорная слуга – Оксана Шелест.

Иногда мы меняемся, так как у каждого параллельно существуют графики спектаклей и съемок. Каждый актер в нашей маленькой труппе владеет литературным материалом практически в полном объеме, поэтому все мы взаимозаменяемы. Перед тем, как приступить к работе над своими рассказами, все актеры полностью прочли книгу и не по одному разу. Как правило, единовременно в спектакле участвуют 4-5 чтецов. Так будет и на сей раз. Актеры настолько полюбили этот проект, что при любой возможности стараются перенести съемки, замениться в спектакле, лишь бы не пропустить участие в нашей программе.

Есть еще один участник программы, который знает все тексты наизусть, хотя это ему вроде бы и незачем, - наш дирижер, руководитель ансамбля «Россия» Дмитрий Дмитриенко. Да, и вообще, на сцене и за кулисами все мы – один единый организм. Каждый музыкант, каждый певец, каждый солист, дирижеры – профессионалы высочайшего класса. Как и вся наша дружная постановочная часть – без них многое не случилось бы так красиво и технически совершенно.

- Поэтому ваша композиция так полюбилась зрителям? Ведь программа идет с неизменным успехом вот уже несколько лет.

- Я твердо могу сказать, эта программа для каждого из нас – исповедь сердца и отрада души. Глоток свежего воздуха. Так велика радость соприкосновения с этой литературой, с героями, о которых пишет митрополит Тихон. По сути, эта книга – современное Евангелие. Она правдива, и это главное. Автор далек от назидательного, нравоучительного тона. Он просто честно делится с читателем самым сокровенным, и именно в этой честной простоте - великая просветительская сила его книги. Мы не имеем права уронить эту планку.

- Выступление в нашем городе, где автор книги принял сан митрополита, станет особенным?

- Программа в Пскове – очень волнительное для всех нас событие. Ответственное и трепетное. И это естественно. Потому, что многое из того, о чем мы повествуем, происходило именно здесь, на Псковской земле в стенах Псково-Печерской обители. В программе впервые примет участие Симфонический оркестр Псковской областной филармонии под руководством Николая Хондзинского. Ну и, конечно, зрителям предстоит радостная встреча с ключевым исполнителем программы – одним из героев книги «Несвятые святые». Это Хор Московского Сретенского монастыря под руководством заслуженного артиста России Никона Жилы.

«Несвятые святые». 7 марта, 19:00. Для зрителей старше 6 лет. Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на ремонт благотворительной столовой в Пскове.

Материал подготовлен театрально-концертной дирекцией Псковской области.