Стартовала регистрация на участие в «100-дневном воркауте» в Псковской области

14:42, 15 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 15 февраля, стартовала регистрация на участие в оздоровительном проекте «100-дневный воркаут» в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Регистрация будет доступна до дня старта — 1 марта включительно. «100-дневный воркаут – это бесплатная онлайновая образовательная программа для всех, кто только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм», – рассказали в пресс-службе.

Программа бесплатна, доступна для людей разного пола и возраста. Записаться на неё можно на сайте 100.workout.su

Начало занятий – 1 марта. «Результат – красивое тело, отличная физическая форма и шквал комплиментов от окружающих!» – добавили в пресс-службе.