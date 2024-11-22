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Марина Егорова: Промышленный туризм – новое перспективное направление для путешествий по Псковской области

Промышленный туризм – новое перспективное направление для путешествий по Псковской области. Соглашения о развитии промышленного туризма Псковской области с рядом производств были подписаны в рамках деловой сессии, организованной комитетом по туризму региона. Об этом сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова в своём телеграм-канале.

По мнению Марины Егоровой, развитие промышленного туризма не только увеличивает привлекательность территории для туристов, но и демонстрирует инвестиционный потенциал, а также продвигает локальные бренды и способствует привлечению и профориентации молодых кадров.

«Нашему региону необходимо разрабатывать единые комплексные туристские промышленные маршруты, в которые будут вовлечены не только промышленные предприятия и непосредственно сфера туризма, но и образовательные учреждения, СМИ, инвесторы и другие многочисленные участники. Ведь у нас действительно уникальные производства, и их обязательно нужно показывать. Сегодня на площадке собрались не только предприятия, но и туроператоры, поэтому новым маршрутам точно быть!» – сказала Марина Егорова.

Соглашения о развитии промышленного туризма Псковской области с рядом производств были подписаны в конце встречи.

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