ПсковГУ выступил площадкой для «Географического диктанта»

21:18, 22 ноября 2024, ПАИ

Псковский государственный университет в десятый раз стал площадкой для проведения «Географического диктанта». Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Диктант состоял из 40 вопросов, которые проверяли знания участников о географии России и мира. Вопросы затрагивали ряд тем, от географических фактов до исторических событий, связанных с освоением территорий. Участники могли проверить свои знания и узнать что-то новое.

Также в день проведения мероприятия под руководством библиотечного фонда ПсковГУ в цифровом парке университета была организована выставка книг, полученных библиотекой в дар от Русского географического общества.