Печорская гимназия отметила 80-летие

23:10, 22 ноября 2024, ПАИ

Печорская гимназия отмечает 80-летие, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«От души поздравляю директора Ольгу Михайловну Тумановскую, ветеранов педагогического труда и коллектив учреждения, родителей и учащихся с этой замечательной датой! Главные поздравления сегодня нашим дорогим учителям! Дерзайте, творите, сохраняйте и развивайте лучшие традиции школы! Продолжайте дарить свои знания детям, воспитывать личность в каждом ребёнке, преподавать уроки добра и справедливости!» – отметил глава муниципалитета.

Он также поблагодарил сотрудников гимназии за любовь к детям и отличные результаты работы, которые каждый год подтверждаются высокими баллами на выпускных экзаменах и олимпиадах. Глава округа также пожелал педагогам Печорской гимназии новых профессиональных побед и личного счастья, ученикам – настойчивости, терпения и трудолюбия, а школе – процветания.