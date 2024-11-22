Ушла из жизни преподаватель Псковского медколледжа, проработавшая в нём более 40 лет

22:08, 22 ноября 2024, ПАИ

В Псковском медицинском колледже скорбят о смерти Антонины Григорьевой, которая более 40 лет проработала в этом учреждении преподавателем сестринского дела, председателем цикловой методической комиссии, подготовила несколько тысяч квалифицированных специалистов для региона. Об этом ПАИ сообщили в колледже.

«Мы запомним Антонину Тимофеевну как доброго, чуткого, отзывчивого, внимательного человека, высокого профессионала своего дела, любящую жену, маму, бабушку и сохраним память о ней в своих сердцах. Псковский медицинский колледж выражает глубокое соболезнование родным и близким!» – говорится в сообщении.

Прощание с Антониной Григорьевой состоится 23 ноября в 12:00 в церкви Старое Вознесение в Пскове (улица Советская, 64а).