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Общество

Ушла из жизни преподаватель Псковского медколледжа, проработавшая в нём более 40 лет

В Псковском медицинском колледже скорбят о смерти Антонины Григорьевой, которая более 40 лет проработала в этом учреждении преподавателем сестринского дела, председателем цикловой методической комиссии, подготовила несколько тысяч квалифицированных специалистов для региона. Об этом ПАИ сообщили в колледже.

Ушла из жизни преподаватель Псковского медколледжа, проработавшая в нём более 40 лет. Фото: Псковский медколледж

«Мы запомним Антонину Тимофеевну как доброго, чуткого, отзывчивого, внимательного человека, высокого профессионала своего дела, любящую жену, маму, бабушку и сохраним память о ней в своих сердцах. Псковский медицинский колледж выражает глубокое соболезнование родным и близким!» – говорится в сообщении.

Прощание с Антониной Григорьевой состоится 23 ноября в 12:00 в церкви Старое Вознесение в Пскове (улица Советская, 64а).

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