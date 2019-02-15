В одном из элитных подразделений Псковского гарнизона прошло вручение ордена Жукова

15:12, 15 февраля 2019, ПАИ

В одном из элитных подразделений Псковского гарнизона состоялось вручение государственной награды – ордена Жукова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета, в торжественной церемонии приняли участие военнослужащие, ветераны воинских подразделений, а также почетные гости: начальник штаба ЗВО генерал-лейтенант Виктор Астапов, глава города Пскова Иван Цецерский, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев и представители ветеранской организации военнослужащих Псковского гарнизона.

Поздравляя командование и военнослужащих элитного подразделения Псковского гарнизона, глава города Пскова Иван Цецерский отметил, что в этой награде – пот и кровь военнослужащих, которые вносили свой вклад в ратную летопись подразделения. Он подчеркнул, что эта награда – свидетельство подвигов военнослужащих, всех, кто отдал жизнь, здоровье, годы службы, в том числе «афганцев», которые сегодня отмечают 30-летие вывода советских войск из Афганистана.

В своем выступлении глава города также поблагодарил матерей военнослужащих, воспитавших мужественных защитников Отечества.

Торжественная часть мероприятия началась с выноса государственного флага РФ и боевого знамени. Орден Жукова закрепили на боевое знамя части. Затем военнослужащие и юнармейцы прошли торжественным маршем.

​

Отметим, орден Жукова учреждён указом президента Российской Федерации от 9 мая 1994 года № 930 для награждения лиц высшего офицерского состава за заслуги в разработке и проведении крупных военных операций.

В январе 2013 и апреле 2015 года в статус ордена были внесены изменения, согласно которым допущено награждение орденом, помимо военнослужащих, также объединений и воинских частей Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск и органов, а также высших военно-образовательных учреждений.