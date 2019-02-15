Более 4 тонн шведского картона не прошли контроль на российско-эстонской границе

16:21, 15 февраля 2019, ПАИ

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля в многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино в Печорском районе специалисты территориального Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям приостановили ввоз подкарантинного груза. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, более 4 тонн шведского гофрированного картона следовали из Латвии в Московскую область.

При проведении досмотра государственный инспектор Управления выявил отсутствие маркировки на поддонах, на которых перемещался подкарантинный груз – коробки из гофрокартона. Установить происхождение и подтвердить безопасность древесного упаковочного материала без маркировки невозможно.

Ввоз груза на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен. Товар возвращен на сопредельную территорию.