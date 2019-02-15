В Пскове простились с Почётным гражданином города Виктором Ивановым

14:47, 15 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 15 февраля, в Пскове в Храме Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского прошло отпевание и прощание с Почетным гражданином города Пскова, ветераном Великой Отечественной войны, Виктором Ивановым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Проводить в последний путь друга, соратника и боевого товарища, пришли родные и близкие, представители ветеранской организации военнослужащих Псковского гарнизона, псковичи, представители муниципалитета.

Глава города Пскова Иван Цецерский адресовал слова соболезнования родным и близким Виктора Иванова, отметив, что это серьезная утрата для всего города, так как он много сделал для псковичей и активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи и нового поколения военнослужащих.

Виктор Иванов родился 27 декабря 1924 года в Курской области. Боевой путь начал в 1942 году под Воронежем, продолжил - на Курской дуге, закончил - в Праге. После войны оказался в Псковской дивизии. Возглавлял совет ветеранов дивизии, много лет руководил областным комитетом ветеранов войны. Виктор Иванов активно участвовал в ветеранской работе, посещал школы, занимался патриотическим воспитанием молодежи, принимал участие в общегородских и областных мероприятиях. Он являлся ветераном 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной воздушно-десантной дивизии и Почетным председателем Совета ветеранов 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной воздушно-десантной дивизии. После Великой Отечественной войны он служил в Псковской дивизии вместе с Василием Маргеловым. Долгое время возглавлял Совет ветеранов дивизии и областной комитет ветеранов войны. За годы службы в рядах вооруженных сил он показал себя как настоящий патриот и профессионал. 18 июля 2014 года на 46-й сессии Псковской городской Думы 5-го созыва ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».