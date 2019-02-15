Трех лошадей и одну корову пытались незаконно провезти через российско-белорусскую границу в Псковской области

17:45, 15 февраля 2019, ПАИ

Должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы России в деревне Лобок Невельского района запретили ввоз трёх лошадей и одной коровы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Животные следовали автомобильным транспортом из Белоруссии без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение и проведение противоэпизоотических мероприятий (вакцинаций, исследований, обработок).

В ходе ветеринарно-санитарного досмотра инспекторы Управления выявили отсутствие средств идентификации (бирок, выщипов) и нарушение условий транспортировки. Животные перевозились в тесном кузове, без привязи, питьевой воды и корма.

Перемещение трех лошадей и коровы по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате животных в Белоруссию.