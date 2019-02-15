0
17:13
«Семь раз отмерь» - 15 февраля (ЗВУК)
16:55
Вышла в свет книга «Радуга Человеколюбия» о псковском храме Александра Невского
16:50
Псковская полиция не смогла найти владельца незаконно установленных в городе «боксоматов»
16:12
Денис Матвеев: Конкурс «Лидер года» даст возможность жителям региона проявить себя
15:15
Марина Гаращенко: Сформированный запас препаратов позволяет проводить в Псковской области плановую вакцинацию от кори
14:33
Александр Роор - об оркестре «Геликон», талантливых псковских детях и силе искусства
13:32
Конкурс «Лидер года» важный и значимый, считает директор псковского Фонда гарантий и развития предпринимательства
Еще новости
Общество

Трех лошадей и одну корову пытались незаконно провезти через российско-белорусскую границу в Псковской области

Должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы России в деревне Лобок Невельского района запретили ввоз трёх лошадей и одной коровы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Животные следовали автомобильным транспортом из Белоруссии без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение и проведение противоэпизоотических мероприятий (вакцинаций, исследований, обработок).

В ходе ветеринарно-санитарного досмотра инспекторы Управления выявили отсутствие средств идентификации (бирок, выщипов) и нарушение условий транспортировки. Животные перевозились в тесном кузове, без привязи, питьевой воды и корма.

Перемещение трех лошадей и коровы по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате животных в Белоруссию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Семь раз отмерь» - 15 февраля (ЗВУК)
15 февраля 2019
«Семь раз отмерь» - 15 февраля (ЗВУК)
Вышла в свет книга «Радуга Человеколюбия» о псковском храме Александра Невского
15 февраля 2019
Вышла в свет книга «Радуга Человеколюбия» о псковском храме Александра Невского
Псковская полиция не смогла найти владельца незаконно установленных в городе «боксоматов»
15 февраля 2019
Псковская полиция не смогла найти владельца незаконно установленных в городе «боксоматов» 2
Денис Матвеев: Конкурс «Лидер года» даст возможность жителям региона проявить себя
15 февраля 2019
Денис Матвеев: Конкурс «Лидер года» даст возможность жителям региона проявить себя
Марина Гаращенко: Сформированный запас препаратов позволяет проводить в Псковской области плановую вакцинацию от кори
15 февраля 2019
Марина Гаращенко: Сформированный запас препаратов позволяет проводить в Псковской области плановую вакцинацию от кори
Конкурс «Лидер года» важный и значимый, считает директор псковского Фонда гарантий и развития предпринимательства
15 февраля 2019
Конкурс «Лидер года» важный и значимый, считает директор псковского Фонда гарантий и развития предпринимательства
Шоу мыльных пузырей пройдет в псковском ТЦ «Максимус» 17 февраля
15 февраля 2019
Шоу мыльных пузырей пройдет в псковском ТЦ «Максимус» 17 февраля
Выставка военных трофеев, захваченных у боевиков Сирии, приедет в Псков 6 мая
15 февраля 2019
Выставка военных трофеев, захваченных у боевиков Сирии, приедет в Псков 6 мая

Идет загрузка...