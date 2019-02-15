Определился состав оргкомитета VI форума социально ориентированных некоммерческих организаций

14:53, 15 февраля 2019, ПАИ

В администрации Псковской области состоялась встреча с потенциальными членами оргкомитета VI форума социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) Псковской области, который пройдет в середине марта. В мероприятии приняли участие представители организаторов форума — Управления общественных проектов и молодежной политики администрации области, а также общественники — руководители НКО региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«К участию в организации форума НКО в качестве членов оргкомитета были приглашены руководители и специалисты ведущих региональных некоммерческих организаций Псковской области. Тех, кто имеет практический опыт в этой сфере и может, исходя из него, помочь грамотно организовать эффективную работу форума», — отметила начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

Заседание прошло в формате диалога. Участники встречи обсудили программу форума, наметили темы, которые необходимо включить в программу, высказали свои пожелания о том, какие мастер-классы им хотелось бы посетить и кого увидеть в качестве спикеров из экспертов регионального и федерального значения. Свои предложения для формирования окончательной программы форума члены оргкомитета должны предоставить через неделю.

Форум социально ориентированных НКО Псковской области — это диалоговая площадка по выработке совместных решений в сфере взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти разных уровней, обсуждению актуальных вопросов в сфере деятельности НКО и возможных путей их решения, а также выявление наиболее эффективных практик общественных объединений и формирования региональной повестки поддержки гражданских инициатив.

К участию приглашаются представители региональных некоммерческих организаций, бизнеса, органов власти, экспертного сообщества и добровольцев. Форумчанам предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019–2020 годы.