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Общество

Определился состав оргкомитета VI форума социально ориентированных некоммерческих организаций

В администрации Псковской области состоялась встреча с потенциальными членами оргкомитета VI форума социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) Псковской области, который пройдет в середине марта. В мероприятии приняли участие представители организаторов форума — Управления общественных проектов и молодежной политики администрации области, а также общественники — руководители НКО региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«К участию в организации форума НКО в качестве членов оргкомитета были приглашены руководители и специалисты ведущих региональных некоммерческих организаций Псковской области. Тех, кто имеет практический опыт в этой сфере и может, исходя из него, помочь грамотно организовать эффективную работу форума», — отметила начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

Заседание прошло в формате диалога. Участники встречи обсудили программу форума, наметили темы, которые необходимо включить в программу, высказали свои пожелания о том, какие мастер-классы им хотелось бы посетить и кого увидеть в качестве спикеров из экспертов регионального и федерального значения. Свои предложения для формирования окончательной программы форума члены оргкомитета должны предоставить через неделю.

Форум социально ориентированных НКО Псковской области — это диалоговая площадка по выработке совместных решений в сфере взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти разных уровней, обсуждению актуальных вопросов в сфере деятельности НКО и возможных путей их решения, а также выявление наиболее эффективных практик общественных объединений и формирования региональной повестки поддержки гражданских инициатив.

К участию приглашаются представители региональных некоммерческих организаций, бизнеса, органов власти, экспертного сообщества и добровольцев. Форумчанам предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019–2020 годы.

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  • VI форум социально ориентированных НКО
Определился состав оргкомитета VI форума социально ориентированных некоммерческих организаций Форумы социально ориентированных некоммерческих организаций помогают им выживать, уверена руководитель псковской «Зоозащиты» Андрей Бегмурадов: VI форум СОНКО будет полезен для развития социальных проектов Владимир Прокудин: На форуме социально ориентированных НКО мы сможем заявить о своих проблемах Актуальную информацию относительно выживания НКО рассчитывает получить Виктор Лысюк на профильном форуме в Пскове Ольга Родина рассчитывает, что форум НКО будет более практикo-ориентированным Николай Груздов о форуме НКО: Когда власти работают с некоммерческими организациями - это всегда приятно Форум НКО поможет обзавестись полезными контактами, уверена Марина Борисенкова Петр Василевский: Форум социально ориентированных НКО позволит изучить полезные практики коллег Псковский Детский фонд: Форум социально ориентированных НКО будет полезен в плане обмена опытом
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