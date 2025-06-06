Шиповников день: что можно и нельзя делать 6 июня

08:15, 06 июня 2025, ПАИ

Народный праздник Свобориное дерево, или Шиповников день, посвящен шиповнику. Растение считали магическим, связывая его цветение с началом настоящего лета. В старину в это время умывались росой с лепестков дикой розы и читали заговоры, сообщает «Учительская газета».

Считалось, что именно со Свобориного дерева начинается настоящее лето – с теплом, грозами, цветами и разнотравьем. 6 июня (24 мая по старому стилю) проводили всевозможные обряды, связанные с укреплением семьи и здоровья детей.

Появление шиповника связывают с красивой историей. Когда-то в южной части страны, которая теперь именуется Кубанью, зажиточный атаман влюбился в девушку, семья которой считалась небогатой. Но сердце красавицы принадлежало молодому человеку, тоже не способному похвастать состоянием.

Когда атаман начал свататься к своей избраннице, юноша был в дальних краях и ничего не знал об этом. Девушка просила родителей не выдавать ее замуж за атамана, но они были неумолимы. До свадьбы отец и мать решили держать дочь взаперти. Но она сумела усыпить бдительность родителей и вырваться из дома. Деваться ей было некуда, в отчаянии она отправилась в лес, где покончила с собой.

Горевали родители, убивался влюбленный юноша, грустил атаман. А на том месте, где оборвалась жизнь юной красавицы, через некоторое время вырос куст невероятно красивого растения с цветами.

Атаман, пришедший однажды в лес, хотел сорвать несколько веточек, чтобы отнести на могилу любимой. Но как только он прикоснулся к кусту, тот покрылся колючками и поранил руки атамана. Он понял: девушка его не простила.

Считалось, что именно с Шиповникова дня, посвященного целебному растению, начинается настоящее лето. «Шиповник цветет – румянец года ведет», – говорили предки. Дерево считали магическим, ему приписывали чудодейственные силы. Цветение шиповника связывали с наступлением нового цикла в природе.

В старину знали: если в Шиповников день идет дождь – будет много грибов. Если трава в это время пахнет особенно сильно – начнется ненастье, похолодает и будут дожди.

В Шиповников день люди приходили к деревцу рассказать о своих печалях и страхах. Наши предки верили: после этого никакие беды не страшны, все как рукой снимет.

6 июня именины отмечают Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор. Люди, рожденные в Шиповников день, отличаются красотой и умом. У них твердый характер, но время от времени они нуждаются в помощи друзей и близких. Считаются надежными мужьями и хорошими партнерами в бизнесе.

Что можно делать в Шиповников день:

В старину праздник Свобориное дерево связывали с началом так называемых летних или зеленых Святок. В эту пору дома украшали растениями, а березы – венками. Главным украшением жилища были цветущие ветки шиповника. Их приносили еще и для того, чтобы прогнать нечистую силу.

В Шиповников день полагалось умыться росой с листьев шиповника. Считалось, что так можно надолго сохранить красоту и молодость. Девушки, которые мечтали стать неотразимыми, приходили к кустам шиповника на заре и шепотом просили у деревца поделиться красотой.

У мужской половины был свой интерес. Они знали: «Шиповник цветет – окунь клюет». И отправлялись на рыбалку.

Зная о целебной силе шиповника, 6 июня собирали и сушили цветы растения. Правда, в Шиповников день это разрешалось делать только знахаркам. Лепестки растения использовали при лечении ран, отваром с медом очищали кровь, настоем исцеляли от простуды.

Что нельзя делать в это время:

В Шиповников день нельзя обижать растение, в честь которого назван праздник. Считалось, что это приведет к разрыву с любимым человеком.

В Шиповников день запрещается: грустить, плакать – такое состояние может затянуться надолго, вплоть до начала осени; ссориться с близкими людьми. Любая, даже незначительная размолвка приведет к затяжному недопониманию. Не рекомендуется и долго мыться. С водой можно смыть удачу.

В Шиповников день старцы запрещали давать деньги взаймы или одалживать самому. Считается, что долги возвращать будет трудно. А вот вернуть долг в Шиповников день – к богатству и удаче.