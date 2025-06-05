С лидерами профсоюзного движения России и Псковской области встретилась Вера Емельянова

23:15, 05 июня 2025, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела встречу с заместителем председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давидом Кришталем и председателем Псковского областного совета профсоюзов Игорем Ивановым сегодня, 5 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Обсуждение было посвящено сотрудничеству регионального правительства с профсоюзными организациями. Давид Кришталь обратил внимание на заметные изменения в системе профсоюзов области. Растёт число участников профсоюзных организаций – сейчас их уже более 40 тысяч, совершенствуются механизмы социального партнёрства, в организацию приходит всё больше молодёжи.

Зампредседателя ФНПР в лице первого вице-губернатора поблагодарил руководителя Псковской области Михаила Ведерникова и команду регионального правительства за внимание к работе профсоюзов и поддержку профсоюзных организаций. Он также отметил личный вклад Веры Емельяновой в развитии социального партнёрства и вручил ей нагрудный знак «За содружество».

«Профсоюзы сохранили свои базовые принципы и подходы к работе: организация по-прежнему отвечает запросам людей. Мы видим в профсоюзах мощный ресурс, стараемся его всячески поддерживать, использовать и наращивать. Мы с вами делаем одно дело», – сказала в ответ Вера Емельянова.

В ходе встречи первый заместитель губернатора также поздравила Игоря Иванова с переизбранием на пост председателя Псковского облсовпрофа на следующие пять лет. Члены облсовпрофа единогласно поддержали его кандидатуру на 28-й профильной отчётно-выборной конференции.

Добавим, ранее в этот день Вера Емельянова по поручению губернатора наградила советника-консультанта облсовпрофа Надежду Партхаль и председателя профсоюза Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Елену Галанцеву благодарственными письмами правительства области за высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие профсоюзного движения Псковской области.

Ранее сообщалось, что Давид Кришталь на пресс-конференции в медиацентре ПАИ по итогам работы XXVIII отчётно-выборной конференции облсовпрофа особо выделил закон о социальном партнёрстве.