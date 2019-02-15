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Общество

40 тысяч рублей штрафа получил пскович за размещение порнороликов «ВКонтакте»

За распространение порнографических материалов в Интернете 44-летнего жителя Псковского района суд оштрафовал на 40 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

В суде установлено, что с марта по ноябрь 2018 года подсудимый, находясь в Пскове на рабочем месте, скопировал с неустановленного в ходе следствия аккаунта социальной сети «ВКонтакте» 6 видеозаписей, содержащих порнографические материалы, и разместил их на администрируемой им странице «ВКонтакте», имеющей открытый и неограниченный доступ для иных пользователей.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 242 УК РФ (публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет). В прокуратуре отметили, что поскольку суд учёл отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, то подсудимый получил более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи.

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