По просьбе великолучан единороссы восстановили ограждение вокруг бывшей прачечной

16:01, 15 февраля 2019, ПАИ

В Великих Луках единороссы решили проблему со зданием бывшей прачечной на улице Богдановской, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». На портящий вид и ненадежный в плане пожарной безопасности объект обратили внимание местные жители, а представители «Единой России» позаботились об установке вокруг заброшенной постройки ограждения и исключили возможность доступа внутрь здания, заделав окна.

На просьбу жителей домов, находящихся рядом с бесхозной прачечной, откликнулись сразу два партийца – депутат гордумы Денис Мунштуков и общественный советник при главе Великих Лук Фёдор Иванов.

«Вопрос был довольно серьезный, так как после перевода прачечной в новое здание, на ее территории за несколько лет выросли деревья и кустарник по несколько метров, а позже вандалы выбили стекла и в здание открылся доступ посторонним, который в итоге кончился поджогом», – рассказал Фёдор Иванов. – Главная цель всей нашей работы – обеспечить комфортную жизнь, поэтому мы активно общаемся с гражданами, слышим их и стараемся помогать».