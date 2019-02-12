В колонию отправил суд двух угонщиков из Пскова

15:05, 15 февраля 2019, ПАИ

К лишению свободы в колонии строго режима приговорил суд 22-летнего и 21-летнего псковичей за угон автомобиля. Один из них проведёт в тюрьме 2 года и 4 месяца, второй – 3 года, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

В суде установлено, что в марте 2018 года в один из вечеров злоумышленники у дома №29/12 по улице Правды в Пскове увидели припаркованный автомобиль «Опель Астра», в замке зажигания которого собственник оставил ключ, и решили на нем доехать до посёлка Пушкинские Гор.

Воспользовавшись имевшимся ключом, молодые люди завели автомобиль и поехали в сторону Пушкинских Гор, но на перекрестке улиц Вокзальной и Льва Толстого в Пскове врезались в ВАЗ-2106. Злоумышленники были вынуждены убежать с места ДТП. На следующий день угонщиков задержали сотрудники полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору).