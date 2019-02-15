Находящегося в федеральном розыске гражданина Молдовы задержали псковские пограничники
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области при пересечении государственной границы России задержали иностранца, находящегося в федеральном розыске.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в международный автомобильный пункт пропуска «Бурачки» в Себежском районе на выездное направление прибыл гражданин Республики Молдовы. В ходе проверки его документов выяснилось, что 30-летним мужчиной интересуются правоохранительные органы Молдавии.
Иностранец числится в розыске за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека, совершенное в состоянии опьянения.
Данное деяние квалифицируется национальным законодательством задержанного как тяжкое преступление. За его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с аннулированием права управления транспортными средствами.
Иностранца в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком передали сотрудникам себежской полиции для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.