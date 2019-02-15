Вышла в свет книга «Радуга Человеколюбия» о псковском храме Александра Невского

16:55, 15 февраля 2019, ПАИ

В свет вышла книга «Радуга Человеколюбия», которая посвящена 110-летию воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского в Пскове, сообщается в Istagram храма.

В книге рассказывается об истории строительства храма, его разрушения в безбожные годы, восстановлении из руин в настоящее время, о продолжении настоятелем Олегом Тэором и клириками храма славной традиции капелланов Русской Церкви.

Отмечается, что книга издана по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, усердием благотворителей и благодаря трудам настоятеля и прихожан воинского храма. Книгу можно приобрести в церковной лавке храма.