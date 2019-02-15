Активисты «лыжного десанта» прошли между Псковом и Новгородом по пути партизанского обоза

17:24, 15 февраля 2019, ПАИ

Активисты псковской автономной некоммерческой организации «Губернский автодесант» прошли по маршруту партизанского обоза, который был проложен в 1942 году между Псковской и Новгородской областями, чтобы доставить провизию жителям блокадного Ленинграда. Первую в России военно-патриотическую акцию «Лыжный десант: добровольцы - по пути партизанского обоза. Дорога через фронт 77 лет спустя!» провели на средства президентского гранта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя проекта, члена Общественной палаты Псковской области Олега Константинова.

«Мы прошли 50 км пути по маршруту партизанского обоза, из деревни Нивки Дедовичского района Псковской области до линии фронта времен 1942 года - до трассы Холм - Поддорье [в Новгородской области]. В постсоветское время никто по этому пути не ходил», - заявил Олег Константинов.

Он также отметил, что акция продолжалась на протяжении трех дней и завершилась накануне. «Более 150 человек приняли участие в военно-патриотической акции, в нашей команде были даже внуки партизан, которые были в обозе в 1942 году. Еще у нас была правнучка писателя Ивана Виноградова, который написал книгу «Дорога через фронт» по пути этого партизанского обоза. По пути к нам присоединились холмичи, лыжники из Поддорья, ребята из #Команды2018», - добавил член Общественной палаты.

Олег Константинов рассказал, что с учетом погодных условий, он предполагал, что «вообще ничего не состоится», потому что условия были «предельно экстремальными». «У нас шли лыжники, с нами шли снегоходы, на которых мы везли спальники и одежду, у нас было две ночевки по пути. На первом участке пришлось преодолевать ручьи и промоины, но с нами были проводники, все удалось», - пояснил Олег Константинов.

Он также добавил, что участники акции проложили маршрут по тем местам, где весной 1942 года проходил партизанский обоз с провизией для блокадного Ленинграда. «Во времена войны по этому пути 5 марта 1942 года прошел партизанский обоз из Псковской области к линии фронта, по пути к ним присоединились новгородские подводы, в общей сложности было 223 подводы. Они шли ночами, останавливались в деревнях, через линию фронта по железной дороге весь провиант был доставлен к Ладожскому озеру и через озеро по Дороге жизни был доставлен в Ленинград, это был настоящий подвиг», - добавил он.

Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Город находился в осаде на протяжении 872 дней с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 млн жителей города. Более 1,5 млн человек были награждены медалями «За оборону Ленинграда».