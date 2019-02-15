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Общество

Псковская полиция не смогла найти владельца незаконно установленных в городе «боксоматов»

Псковские полицейские не могут найти владельца установленного на набережной Псковы «боксомата». Об этом говорится в ответе правоохранителей на заявление псковской общественницы, помощницы депутата гордумы Пскова Елены Демченковой. Ранее представители администрации города признали, что «боксоматы» в историческом центре города установлены незаконно, однако привлечь к ответственности их собственника не представляется возможным, поскольку его личность неизвестна.

Как сообщила Псковскому агентству информации сама Елена Демченкова, 17 января она направила в полицию заявление, с просьбой выяснить личность владельца «боксоматов», которые были незаконно установлены в исторической части Пскова, а также наложить на него штраф по статье 14.8. КоАП РФ (Нарушение иных прав потребителей), в связи с тем, что на аппарате отсутствуют какие-либо данные о собственнике. К заявлению было приложено видео, на котором некий мужчина, представившийся «Васильевым Андреем Васильевичем», забирает из установленного на набережной реки Псковы «боксомата» выручку, и сообщает, что аппарат принадлежит «индивидуальному предпринимателю Миронову».

В ответе за подписью замначальника отдела полиции № 2 УМВД по городу Пскову Антона Блинова говорится, что «установить «ИП Миронов» и «Васильева Андрея Васильевича» не представляется возможным ввиду недостаточности данных». Кроме того, в полиции отметили, что не уполномочены составлять протоколы по статье 14.8. КоАП РФ и проводить проверки по признакам данного правонарушения.

Ранее в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области, куда также обращалась общественница, ей ответили, что не обладают полномочиями по проведению оперативно-розыскных действий, чтобы найти собственника «боксомата», и, соответственно, отказывают в возбуждении дела по статье 14.8. КоАП РФ «ввиду отсутствия субъекта правонарушения».

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