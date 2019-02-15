Российские родители и чиновники в феврале смогут сдать ЕГЭ

17:51, 15 февраля 2019, ПАИ

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в течение февраля пройдет во всех регионах России. Уже сегодня, 15 февраля, госэкзамен сдавали родители из Мурманской области. О своем участии заявили несколько глав регионов, среди них главы Ингушетии, Астраханской, Иркутской, Тюменской, Амурской, Нижегородской, Омской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов вместе с московскими родителями сдаст ЕГЭ 26 февраля в одной из столичных школ. В этот же день пункты проведения экзаменов откроются для взрослых в 50 регионах.

Ожидается участие председателя правительства Ингушетии Залимхана Евлоева, мэра Калининграда Алексея Силанова, председателя Вологодской территориальной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Светланы Павлушковой, уполномоченного по правам ребенка Рязанской области Екатерины Мухиной, Совета отцов Санкт-Петербурга, художественного руководителя камерного драматического театра Бориса Голодницкого, призера Олимпийских игр-2004 Глеба Писаревского. Сразу несколько региональных министров социального блока Рязанской и Тульской областей примут участие в Акции. Традиционно в каждом регионе вместе с родителями ЕГЭ сдают министры образования.

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в 2019 году проходит в третий раз. Впервые она состоялась в феврале 2017 года. В первый день, 7 февраля, к ней присоединились более трех тысяч родителей из 50 регионов России.

В 2018 году старт акции 19 февраля дали руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Проведение акции в Крыму помогло жителям полуострова ближе познакомиться с процедурой ЕГЭ. С 2018-2019 учебного года государственная итоговая аттестация стала обязательной для всех выпускников Крыма и Севастополя. В прошлом году к Акции присоединились все субъекты РФ.