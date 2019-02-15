О взаимосвязи ожирения и диабета узнали участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста

22:28, 15 февраля 2019, ПАИ

В клубе «Будем здоровы» Псковского регионального отделения Российского Красного Креста состоялось очередное занятие для пожилых людей под руководством врача-консультанта Жанны Шлосберг. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального РКК, занятие было посвящено сахарному диабету и ожирению.

В начале встречи доктор подробно объяснила, чем вреден сахар для организма человека. По её словам, этот продукт наносит урон организму, который сложно переоценить: это и вымывание кальция из организма, и снижение защитных функций организма, и появление зависимости, и развитие атеросклероза. Кроме того, употребление сахара является главной причиной ожирения, и более того, сахар влияет и на появление многих болезней тела таких, например, как диабет.

Отмечается, что Жанна Шлосберг обстоятельно рассказала участникам занятия про виды, симптомы и признаки сахарного диабета. Она обратила внимание пожилых людей на то, что диабет - одно из самых «коварных заболеваний»: его ранние стадии редко сопровождаются болезненными ощущениями и не всегда имеют выраженные симптомы. Поэтому, чтобы можно было своевременно начать лечение, каждому человеку, особенно в зрелом возрасте, необходимо раз в год сдавать анализ для определения уровня глюкозы в крови натощак.

Еще одним важным анализом является определение гликированного гемоглобина. Он способен показать, каким был средний уровень глюкозы в крови в последние три месяца. Помимо этого, Жанна Шлосберг порекомендовала в целях профилактики заболевания нормализовать вес, повысить двигательную активность, ограничить калорийность рациона, отдавая предпочтение продуктам со сложными углеводами. «Всю информацию пожилые люди не только внимательно выслушали, но и постарались записать», – отметили в пресс-службе.

Встреча в клубе «Будем здоровы» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.