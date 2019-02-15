Склад горел на улице Железнодорожной в Пскове

19:30, 15 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 15 февраля, в 11:20 поступило сообщение о возгорании склада на улице Железнодорожной в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Информация о причинах возгорания уточняется. Для ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 19 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.