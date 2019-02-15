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Общество

За нарушения в трудовых договорах оштрафовал псковский Роструд одну из организаций

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Миф», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В ходе внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства было установлено, что с нарушениями оформлены трудовые договоры с работниками, в них отсутствуют обязательные для включения условия, кроме того нет подписи работника, подтверждающей получение на руки своего экземпляра договора. Выявленные нарушения стали основанием для наложения административного штрафа.

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