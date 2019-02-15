Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики провело МЧС России по Псковской области

22:15, 15 февраля 2019, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области 14 февраля провело публичные обсуждения результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности за 2018 год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Цель мероприятия – реализация информационной политики по работе с предпринимательским сообществом, повышение их грамотности в области пожарной безопасности и защиты прав предпринимателей, развитие механизмов открытости.

В обсуждении приняли участие заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области В. Якунин, представители областной прокуратуры и администрации региона, а также представители Псковского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», Псковского отделения «Россоюзспас», Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» и других организаций.

Публичные обсуждения включали презентацию анализа правоприменительной практики органов надзорной деятельности за 2018 год, а также ответы на вопросы, полученные при подготовке к проведенному мероприятию.

В ведомстве отметили, что подобные встречи будут проводиться регулярно с приглашением инспекторов, предпринимателей, представителей власти, деловых кругов и общественных объединений.