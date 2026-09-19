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Политика

Глава ЦИК РФ: Выявлены три нарушения при проведении выборов, виновные наказаны

Международные наблюдатели зафиксировали три нарушения в единый день голосования в России, которые были оперативно устранены. Об этом 19 сентября сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Выступая на международной конференции «Выборы в период турбулентности», глава Центризбиркома подчеркнула, что иностранные специалисты смогли лично убедиться в открытости российской избирательной системы. По её словам, реакция на замечания последовала незамедлительно.

«Выявили у нас три нарушения за всё это время. Мы тоже сегодня с утра отреагировали – выявили, приняли меры, кого надо наказали, кого надо отстранили», – заявила она.

По словам Эллы Памфиловой, такая оперативность повышает доверие граждан. Она добавила, что ЦИК помогает выявлять возможные нарушения и оперативно реагирует на них.

Отметим, что обстановка на выборах в Псковской области спокойная. Как ранее отмечал руководитель общественного штаба наблюдения за выборами в Псковской области, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов, замечаний к ходу голосования в Псковской области на данный момент нет.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

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