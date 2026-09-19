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Политика

Общественная палата РФ предложила распространить опыт детского голосования в Псковской области на всю страну

Инициативу проведения детского голосования в Псковской области назвали интересной и рекомендовали распространить в других регионах страны. Об этом заявили представители Общественной палаты РФ во время прямой связи с Центром общественного наблюдения за выборами на территории Псковской области сегодня, 19 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Руководитель общественного штаба наблюдения за выборами в Псковской области, председатель региональной Общественной палаты Александр Седунов рассказал о ходе голосования в регионе и работе наблюдателей.

«Наши наблюдатели находятся на всех 567 участках. На сегодняшний день мы уже просмотрели более 1 300 различных сообщений от них», – сказал он.

Александр Седунов также отметил, что на многих участках региона избирательная комиссия Псковской области организовала детское голосование. Дети, которые приходят на участки вместе со своими родителями, могут проголосовать за одного из пяти сказочных персонажей.

«Это интересно и полезно, это воспитывает навык таинства голосования», – считает Александр Седунов.

В Общественной палате России эту инициативу назвали интересной. «Мы не слышали о таком в других регионах. Очень интересно, надо делать такое по всей стране», – отметили спикеры во время онлайн-включения из Пскова.

Изображение из канала избирательной комиссии Псковской области в мессенджере MAX

Напомним, что в Псковской области пока взрослые выбирают кандидатов, малыши отдают свои голоса за сказочных персонажей: Клубкохвостика, Обнимусика, Пушохвостика, Светлолапочку или Ушастика‑слушастика.

Специально оборудованные зоны для голосования детей расположены непосредственно на избирательных участках. Узнать адрес участка в муниципальных образованиях Псковской области можно по ссылке, ближе познакомиться с кандидатами – здесь.

Отметим, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

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