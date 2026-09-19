Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Правила использования флагов в Псковской области закрепили в методических рекомендациях

На заседании Геральдического совета Псковской области рассмотрели методические рекомендации, регламентирующие порядок размещения и использования Государственного флага России, флага Псковской области и копии Знамени Победы. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

Скриншот из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ

Ранее глава региона давал поручение подготовить чёткие и понятные правила, которые сделают эту информацию максимально удобной и доступной для исполнителей на местах.

Памятку направят руководителям всех структурных подразделений аппарата правительства, министерствам и главам муниципальных образований, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти.

  • Правила размещения флагов в Псковской области
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Правила размещения флагов в Псковской области
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Правила размещения флагов в Псковской области
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max
  • Правила размещения флагов в Псковской области
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max

«Уверен, она станет надёжным инструментом в работе и поможет избегать ошибок при использовании государственной символики», - подчеркнул Михаил Ведерников

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



19 сентября 2026

Врач назвала ошибки в уходе за кожей с дерматитом
19 сентября 2026

Правила использования флагов в Псковской области закрепили в методических рекомендациях
19 сентября 2026

Эскизы двух новых наград утвердили в Псковской области
19 сентября 2026

Фестиваль печёной картошки проходит в Себежском районе
19 сентября 2026

Дожди пройдут в Псковской области 20 сентября
19 сентября 2026

Учебную нагрузку старшеклассников увеличат в России с 2027 года
19 сентября 2026

Участники Международного фестиваля молодёжи из десяти стран прибыли в Псковскую область
19 сентября 2026

Как приучить ребёнка есть мясо и рыбу, порекомендовала врач

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...