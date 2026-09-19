Правила использования флагов в Псковской области закрепили в методических рекомендациях

17:54, 19 сентября 2026, ПАИ

На заседании Геральдического совета Псковской области рассмотрели методические рекомендации, регламентирующие порядок размещения и использования Государственного флага России, флага Псковской области и копии Знамени Победы. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

Ранее глава региона давал поручение подготовить чёткие и понятные правила, которые сделают эту информацию максимально удобной и доступной для исполнителей на местах.

Памятку направят руководителям всех структурных подразделений аппарата правительства, министерствам и главам муниципальных образований, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти.



Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max



Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max



Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max



Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max







«Уверен, она станет надёжным инструментом в работе и поможет избегать ошибок при использовании государственной символики», - подчеркнул Михаил Ведерников