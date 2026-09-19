Врач назвала ошибки в уходе за кожей с дерматитом

18:06, 19 сентября 2026, ПАИ

Пациентам с дерматитом следует избегать косметики с отдушками, эфирными маслами и этанолом в периоды обострения заболевания. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на врача-косметолога, дерматовенеролога и трихолога Анастасию Волкову.

По её словам, универсального списка запрещённых ингредиентов не существует, так как реакция зависит от вида дерматита и состояния кожного барьера. Маркировка «для чувствительной кожи» также не даёт гарантии безопасности.

Даже натуральные компоненты могут спровоцировать аллергию. «Эфирные масла лаванды, цитрусовых, мяты, чайного дерева и других растений могут хорошо переноситься здоровой кожей, но при склонности к дерматиту вызывать реакцию», – отметила специалист.

Анастасия Волкова подчеркнула, что к спиртам в составе нужно относиться избирательно. По её словам, жирные спирты (цетиловый, цетеариловый) смягчают кожу, тогда как обычный этанол провоцирует сухость и жжение на повреждённом кожном барьере.

Во время обострения заболевания косметолог рекомендует временно исключить из ухода кислоты (AHA, BHA) и ретиноиды, чтобы не травмировать воспалённую кожу дополнительно. Однако после снятия симптомов эти активы можно постепенно возвращать в рутину при условии правильного подбора дозировок.