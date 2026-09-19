Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врач назвала ошибки в уходе за кожей с дерматитом

Пациентам с дерматитом следует избегать косметики с отдушками, эфирными маслами и этанолом в периоды обострения заболевания. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на врача-косметолога, дерматовенеролога и трихолога Анастасию Волкову.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

По её словам, универсального списка запрещённых ингредиентов не существует, так как реакция зависит от вида дерматита и состояния кожного барьера. Маркировка «для чувствительной кожи» также не даёт гарантии безопасности.

Даже натуральные компоненты могут спровоцировать аллергию. «Эфирные масла лаванды, цитрусовых, мяты, чайного дерева и других растений могут хорошо переноситься здоровой кожей, но при склонности к дерматиту вызывать реакцию», – отметила специалист.

Анастасия Волкова подчеркнула, что к спиртам в составе нужно относиться избирательно. По её словам, жирные спирты (цетиловый, цетеариловый) смягчают кожу, тогда как обычный этанол провоцирует сухость и жжение на повреждённом кожном барьере.

Во время обострения заболевания косметолог рекомендует временно исключить из ухода кислоты (AHA, BHA) и ретиноиды, чтобы не травмировать воспалённую кожу дополнительно. Однако после снятия симптомов эти активы можно постепенно возвращать в рутину при условии правильного подбора дозировок.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



19 сентября 2026

Омбудсмен оценил работу мобильных избирательных участков на границе в Псковской области
19 сентября 2026

Глава ЦИК РФ: Выявлены три нарушения при проведении выборов, виновные наказаны
19 сентября 2026

Общественная палата РФ предложила распространить опыт детского голосования в Псковской области на всю страну
19 сентября 2026

Врач назвала ошибки в уходе за кожей с дерматитом
19 сентября 2026

Правила использования флагов в Псковской области закрепили в методических рекомендациях
19 сентября 2026

Эскизы двух новых наград утвердили в Псковской области
19 сентября 2026

Фестиваль печёной картошки проходит в Себежском районе
19 сентября 2026

Дожди пройдут в Псковской области 20 сентября

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...