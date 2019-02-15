Ветеранов боевых действий в Афганистане наградили в Пскове

20:28, 15 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 15 февраля, в здании Пожарно-технической выставки в Пскове состоялось торжественное награждение ветеранов боевых действий в Афганистане, одновременно являющимися и ветеранами пожарной охраны Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в соответствии с приказом УМВД России по Псковской области юбилейной медалью «30 лет выводу ограниченного контингента Советских войск из Афганистана» были награждены Александр Костянцев, Аркадий Кузьмин и Алексей Степанов.

После церемонии награждения ветераны посетили экспозиции выставки, рассказывающие об истории становления и развития пожарной охраны Псковской области, осмотрели экспонаты. В мероприятии также приняли участие пожарные 2-й пожарно-спасательной части и студенты агротехнического колледжа направления «Пожарное дело».