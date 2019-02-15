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Общество

Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове

В Пскове презентовали библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза Нового времени «Все путешествия начинаются здесь!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центральной городской библиотеки Пскова.

Отмечается, что библиотека специально для тех, кто отправляется в путешествие по ганзейским странам и городам, собрала большую библиотеку путеводителей, которая откроется к XXXIX Международным Ганзейским дням Нового времени.

«Сегодня в ганзейском движении участвуют 190 городов из 16 стран. Работа по сбору такого количества материала длилась в течение целого года. В библиотеке использовали возможности собственных фондов, заказывали путеводители в издательствах, сотрудничали с администрациями районов и городов в Европе и России, задействовали другие ресурсы», – рассказали в пресс-службе.

На официальном открытии библиотеки путеводителей в июне этого года псковичи и гости города смогут посетить и показ фильмов о городах Ганзейского Союза Нового времени.

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