Подготовку к весеннему паводку начало ГУ МЧС России по Псковской области

19:38, 15 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 15 февраля, в Главном управлении МЧС России по Псковской области под руководством заместителя начальника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) – начальника управления гражданской защиты А. Бардинова было проведено оперативное совещание на тему: «Об обеспечении безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на совещании с докладами по направлениям деятельности выступили заместитель начальника управления гражданской защиты начальник отдела ИТМ РХБ и МЗ майор С. Ширяев, начальник отдела водных ресурсов по Псковской области Невско-Ладожское БВУ Е. Гаранжа, начальник отдела гидрометеорологического обеспечения В. Таганклычева, заместитель начальника отдела по государственному энергетическому надзору по Псковской области В. Желтопятов, заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области в сфере водных отношений, экологической экспертизы и охраны окружающей среды Т. Можжина, начальник отдела ГО МР Псковского района А. Иванов.

В ходе проведения оперативного совещания были обсуждены вопросы взаимодействия с командованием Псковского территориального гарнизона, а также с органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления. Принято решение организовать мониторинг паводковой обстановки, информирование населения о складывающейся паводковой обстановке.

Определен порядок осуществления контроля над организацией тушения пожаров при неблагоприятных гидрологических явлениях в населенных пунктах, попадающих в зону отчуждения от подразделений пожарной охраны области и уточнен порядок эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения населенных пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления.