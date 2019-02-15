0
21:04
Патриарху Кириллу сослужил митрополит Тихон в Сретенском монастыре
20:05
Победителей и призеров конкурсов «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019» наградили в Пскове
18:03
Алексей Никитин: Форум социально ориентированных НКО поможет выбрать дальнейший вектор развития
17:13
«Семь раз отмерь» - 15 февраля (ЗВУК)
16:55
Вышла в свет книга «Радуга Человеколюбия» о псковском храме Александра Невского
16:50
Псковская полиция не смогла найти владельца незаконно установленных в городе «боксоматов»
16:12
Денис Матвеев: Конкурс «Лидер года» даст возможность жителям региона проявить себя
Еще новости
Общество

Подготовку к весеннему паводку начало ГУ МЧС России по Псковской области

Сегодня, 15 февраля, в Главном управлении МЧС России по Псковской области под руководством заместителя начальника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) – начальника управления гражданской защиты А. Бардинова было проведено оперативное совещание на тему: «Об обеспечении безаварийного пропуска паводковых вод в 2019 году».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на совещании с докладами по направлениям деятельности выступили заместитель начальника управления гражданской защиты начальник отдела ИТМ РХБ и МЗ майор С. Ширяев, начальник отдела водных ресурсов по Псковской области Невско-Ладожское БВУ Е. Гаранжа, начальник отдела гидрометеорологического обеспечения В. Таганклычева, заместитель начальника отдела по государственному энергетическому надзору по Псковской области В. Желтопятов, заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области в сфере водных отношений, экологической экспертизы и охраны окружающей среды Т. Можжина, начальник отдела ГО МР Псковского района А. Иванов.

В ходе проведения оперативного совещания были обсуждены вопросы взаимодействия с командованием Псковского территориального гарнизона, а также с органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления. Принято решение организовать мониторинг паводковой обстановки, информирование населения о складывающейся паводковой обстановке.

Определен порядок осуществления контроля над организацией тушения пожаров при неблагоприятных гидрологических явлениях в населенных пунктах, попадающих в зону отчуждения от подразделений пожарной охраны области и уточнен порядок эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения населенных пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Патриарху Кириллу сослужил митрополит Тихон в Сретенском монастыре
15 февраля 2019
Патриарху Кириллу сослужил митрополит Тихон в Сретенском монастыре
Победителей и призеров конкурсов «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019» наградили в Пскове
15 февраля 2019
Победителей и призеров конкурсов «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019» наградили в Пскове
Алексей Никитин: Форум социально ориентированных НКО поможет выбрать дальнейший вектор развития
15 февраля 2019
Алексей Никитин: Форум социально ориентированных НКО поможет выбрать дальнейший вектор развития
«Семь раз отмерь» - 15 февраля (ЗВУК)
15 февраля 2019
«Семь раз отмерь» - 15 февраля (ЗВУК)
Вышла в свет книга «Радуга Человеколюбия» о псковском храме Александра Невского
15 февраля 2019
Вышла в свет книга «Радуга Человеколюбия» о псковском храме Александра Невского
Псковская полиция не смогла найти владельца незаконно установленных в городе «боксоматов»
15 февраля 2019
Псковская полиция не смогла найти владельца незаконно установленных в городе «боксоматов» 4
Денис Матвеев: Конкурс «Лидер года» даст возможность жителям региона проявить себя
15 февраля 2019
Денис Матвеев: Конкурс «Лидер года» даст возможность жителям региона проявить себя
Марина Гаращенко: Сформированный запас препаратов позволяет проводить в Псковской области плановую вакцинацию от кори
15 февраля 2019
Марина Гаращенко: Сформированный запас препаратов позволяет проводить в Псковской области плановую вакцинацию от кори

Идет загрузка...