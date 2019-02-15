Передвижной офис Пенсионного фонда будет работать в Псковском районе 20 февраля
20 февраля передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит Ядровскую волость Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области. Специалисты отделения проведут прием и дадут консультации местным жителям по всем вопросам пенсионного обеспечения.
Отмечается, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуется в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.