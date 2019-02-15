Администрация Островского района начала прием заявлений на детские путевки

20:55, 15 февраля 2019, ПАИ

Администрация Опочецкого района начала приём заявлений на предоставление путёвок детям от 6,5 до 15 лет в загородные оздоровительные лагеря и детям от 6,5 до 16 лет в санаторно-оздоровительные лагеря, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

Приём заявлений осуществляется в кабинете № 44, 3-й этаж здания администрации Опочецкого района с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. Телефон для справок: 8(81152) 2- 34-97.