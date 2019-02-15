Более 30 книг подарили псковской библиотеке «Родник» в рамках всероссийской акции

22:51, 15 февраля 2019, ПАИ

34 книги подарили псковичи библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева во время акции «Дарите книги с любовью». Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, за несколько дней акции библиотека получила в дар такие издания как «История игрушек», «Стихи о школе», «Два брата», «Заколдованная буква» и «Приключения кота – детектива».

В библиотеке пояснили, что любой гость может положить на специальную витрину книгу, которая его особенно впечатлила. По желанию книгу можно подписать и оставить свои пожелания будущему читателю, написать или вложить персональную рецензию.

Отметим, акция «Дарите книги с любовью» проходит с 11 по 17 февраля. Ее поддержало около 2 тысяч библиотек более чем в 60 регионах.