0
23:00
Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове
22:28
О взаимосвязи ожирения и диабета узнали участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста
21:57
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
21:04
Патриарху Кириллу сослужил митрополит Тихон в Сретенском монастыре
20:05
Победителей и призеров конкурсов «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019» наградили в Пскове
18:03
Алексей Никитин: Форум социально ориентированных НКО поможет выбрать дальнейший вектор развития
17:13
«Семь раз отмерь» - 15 февраля (ЗВУК)
Еще новости
Общество

Более 30 книг подарили псковской библиотеке «Родник» в рамках всероссийской акции

34 книги подарили псковичи библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева во время акции «Дарите книги с любовью». Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, за несколько дней акции библиотека получила в дар такие издания как «История игрушек», «Стихи о школе», «Два брата», «Заколдованная буква» и «Приключения кота – детектива».

В библиотеке пояснили, что любой гость может положить на специальную витрину книгу, которая его особенно впечатлила. По желанию книгу можно подписать и оставить свои пожелания будущему читателю, написать или вложить персональную рецензию.

Отметим, акция «Дарите книги с любовью» проходит с 11 по 17 февраля. Ее поддержало около 2 тысяч библиотек более чем в 60 регионах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове
15 февраля 2019
Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове
О взаимосвязи ожирения и диабета узнали участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста
15 февраля 2019
О взаимосвязи ожирения и диабета узнали участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
15 февраля 2019
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
Патриарху Кириллу сослужил митрополит Тихон в Сретенском монастыре
15 февраля 2019
Патриарху Кириллу сослужил митрополит Тихон в Сретенском монастыре
Победителей и призеров конкурсов «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019» наградили в Пскове
15 февраля 2019
Победителей и призеров конкурсов «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019» наградили в Пскове
Алексей Никитин: Форум социально ориентированных НКО поможет выбрать дальнейший вектор развития
15 февраля 2019
Алексей Никитин: Форум социально ориентированных НКО поможет выбрать дальнейший вектор развития
«Семь раз отмерь» - 15 февраля (ЗВУК)
15 февраля 2019
«Семь раз отмерь» - 15 февраля (ЗВУК)
Вышла в свет книга «Радуга Человеколюбия» о псковском храме Александра Невского
15 февраля 2019
Вышла в свет книга «Радуга Человеколюбия» о псковском храме Александра Невского

Идет загрузка...