Пешехода сбили на Рижском проспекте в Пскове

19:45, 15 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 15 февраля, в 16:00 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области, автомобиль сбил пешехода.

Информация о причинах ДТП и состоянии пострадавшего уточняется. На место выезжали 4 спасателя. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.