85 слушателей курсов из трех регионов прошли обучение в Псковском филиале академии ФСИН России

22:32, 15 февраля 2019, ПАИ

В Псковском филиале академии ФСИН России прошли обучение сотрудники УФСИН России по Новгородской, Смоленской, и Псковской областям. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения, состоялся выпуск слушателей курсов профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в УИС на должности рядового и младшего начальствующего состава.

За месяц обучения в Псковском филиале академии слушатели изучили учебные дисциплины, связанные с профессиональной деятельностью сотрудников уголовно-исполнительной системы, основы физической, строевой и огневой подготовки, психолого-педагогической деятельности, делопроизводства и оказания первой медицинской помощи.

Все 85 слушателей курсов успешно сдали экзамены по изученным дисциплинам и получили свидетельства об окончании профессионального обучения, добавили в пресс-службе.