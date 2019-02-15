Семинар по предупреждению употребления психоактивных веществ среди подростков прошел в Пыталовском районе

21:21, 15 февраля 2019, ПАИ

В Псковском областном центре медицинской профилактики состоялся обучающий семинар на тему «Как предупредить употребление психоактивных веществ среди подростков?» для педагогов Пыталовского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Он проводился в целях организации профилактики рискованного поведения в детско-подростковой среде. В рамках семинара с участниками обсуждены причины употребления психоактивных веществ, прорабатывались такие интерактивные методы как мозговой штурм, групповая дискуссия и работа в малых группах.

Во второй половине семинара с педагогами беседовала начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ольга Мирвалиева. Она проинформировала собравшихся о наркоситуации на территории региона, остановилась на вопросах, связанных с юридической ответственностью за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, рассказала о наиболее успешных операциях Управления, в результате которых были задержаны и привлечены к уголовной ответственности члены нескольких организованных преступных групп, осуществлявших сбыт наркотических средств и психотропных веществ синтетического происхождения. Ольга Мирвалиева поделилась опытом взаимодействия с образовательными учреждениями, а также использования новых форм работы с молодежью.

По итогам занятий педагоги получили информационные презентации и материалы, которые в дальнейшем они смогут использовать в процессе практической деятельности в своих учебных заведениях.